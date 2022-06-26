Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах этим летом может пополнить ряды мадридского «Реала». Об этом сообщает The Sun.

В «Ливерпуле» пришли к заключению, что готовы расстаться с игроком сборной Египта после того, как осуществили трансфер Дарвина Нуньеса из «Бенфики». Англичане готовы отпустить своего лидера за €70 млн.

Переговоры Салаха и «Ливерпуля» уже год не могут сдвинуться из-за высоких запросов футболиста по зарплате. Сейчас самым высокооплачиваемым игроком клуба является защитник Вирджил ван Дейк. Но ливерпульцы не готовы предлагать Салаху больше, чтобы удержать его в клубе. Контракт египтянина заканчивается в июне следующего года.

По данным портала Transfermarkt стоимость Салаха оценивается в €90 млн.

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» занял второе место, отстав от «Манчестер Сити» на одно очко. В финале Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа уступили и мадридскому «Реалу» со счетом 0:1. Салах провел в сезоне-2021/22 49 матчей, забив 31 мяч.

В составе сборной Египта Салах становился финалистом Кубка африканских наций в 2017 и 2021 годах.