Сахиль Бабаев: Квартирами будут обеспечены все семьи шехидов и инвалидов войны

В этом году будут обеспечены квартирами все семьи шехидов и инвалидов войны с пропиской в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в целом в текущем году лицам из этой категории планируется предоставить три тысячи квартир: «Параллельно эта работа проводится и в регионах страны. В прошлом году в регионах были предоставлено 800 домов».

Министр добавил, что для семей шехидов и инвалидов войны будут построены жилые комплексы в пос. Ходжасан Бинагадинского района Баку, Гарадагском районе Баку, в Сумгайыте.