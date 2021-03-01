Сахиль Бабаев: Квартирами будут обеспечены все семьи шехидов и инвалидов войны

В этом году будут обеспечены квартирами все семьи шехидов и инвалидов войны с пропиской в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в целом в текущем году лицам из этой категории планируется предоставить три тысячи квартир: «Параллельно эта работа проводится и в регионах страны. В прошлом году в регионах были предоставлено 800 домов».

Министр добавил, что для семей шехидов и инвалидов войны будут построены жилые комплексы в пос. Ходжасан Бинагадинского района Баку, Гарадагском районе Баку, в Сумгайыте.

| 2021-03-01T10:42:23+04:00 1 марта 2021, 12:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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