Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой 28-го января прибыла в Алжирскую Народную Демократическую Республику для участия в 17-й сессии Конференции Парламентского Союза Организации Исламского Сотрудничества.

Как сообщили Report d отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в аэропорту Хуари Бумедьен города Алжира азербайджанскую делегацию встретил председатель алжирской Национальной Народной Ассамблеи Ибрагим Бугали, а также посол Азербайджана в стране Турал Рзаев и сотрудники азербайджанского посольства.

Программа визита включает в себя выступление Сагибы Гафаровой на 17-й сессии Конференции ПС ОИС и её встречи с главами ряда других участвующих в мероприятии делегаций.

Рабочая поездка в Алжир завершится 30-го января.