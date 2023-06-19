Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой сегодня отбыла с официальным визитом в столицу Австрии — Вену.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и прессе Милли Меджлиса, в составе делегации председатели парламентских комитетов Таир Миркишили (глава Рабочей группы по межпарламентским связям с Австрией), Сиявуш Новрузов, депутаты Сахиб Алыев, Азер Керимли, Эльнур Аллахвердиев, глава Аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие.

В международном аэропорту Вены делегацию встречали начальник Протокольного управления парламента Австрии Ева Руссек, посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыхбейли и другие официальные лица.