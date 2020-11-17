Сагасти временно займет пост президента Перу

Член конгресса Перу Франсиско Сагасти выбран главой законодательного органа и временно займет пост президента страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на итоги голосования.

Первый вице-спикером конгресса избрали Мирту Васкес. Она станет главой конгресса, когда Сагасти займет должность президента.

Накануне конгресс на экстренном заседании не смог выбрать президента и представил другие кандидатуры.

15 ноября правительство временного президента Мануэля Мерино, который пробыл у власти всего несколько дней, подало в отставку после гибели двух человек при разгоне оппозиционных протестов.