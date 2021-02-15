Садиг Гезалов освобожден от занимаемой должности

Директор Фонда укрепления материально-технической и социальной базы органов внутренних дел, полковник полиции Садиг Гезалов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, С.Гезалов освобожден от занимаемой должности. На его место пока нет назначения.

Пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) подтвердила Report данный факт.

Отметим, что С.Гезалов ранее занимал должность руководителя пресс-службы МВД. В 2017 году вышел на пенсию и был назначен директором Фонда укрепления материально-технической и социальной базы.