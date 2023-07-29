Вызывает озабоченность не основанное на фактах последнее заявление генерального секретаря Совета Европы о дороге Ханкенди-Лачин.

Как передает АПА, об этом сообщила омбудсмен Сабина Алиева.

Она отметила, что Азербайджан и ранее заявлял об отсутствии препятствий для проезда по дороге Ханкенди-Лачин транспортных средств в гуманитарных целях граждан Азербайджана армянского происхождения, проживающих в Карабахе.

«Сегодня мы хотели бы еще раз отметить, что в настоящее время Азербайджан обеспечивает проезд транспортных средств по этой дороге в гуманитарных целях, и, как утверждается, о каком-либо гуманитарном кризисе там не может быть и речи. Мы приглашаем вас воздержаться от таких заявлений. Считаем, что такие заявления, не отражающие действительности, усиливают напряженность в регионе и препятствуют мирному процессу.

Также мы хотели бы еще раз привлечь внимание генерального секретаря Совета Европы к проблеме мин на наших освобожденных от оккупации территориях. Эта проблема замедляет безопасное возвращение 100 тысяч человек, которые были изгнаны со своих земель», — говорится в заявлении.