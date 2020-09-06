Саакашвили выступит с заявлением о своем возвращении в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в понедельник он сделает обращение «по поводу плана своего возвращения». Об этом Саакашвили написал на своей официальной странице в Фейсбуке, сообщает Грузия Онлайн.

О том, что он намерен вернуться в Грузию, Саакашвили заявил в своем видеообращении в Фейсбуке 27 августа.

В видео, которое было записано в Украине, где в настоящее время находится Саакашвили, лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии заявил, что «уверен в победе народной воли» на предстоящих парламентских выборах. Он также попросил у общественности прощения за допущенные в прошлом ошибки.

При этом в бывшей правящей партии «Единое национальное движение» не исключают выдвижения Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах.

В настоящее время Саакашвили является гражданином Украины, с мая он возглавляет Исполнительный комитет реформ в правительстве президента Владимира Зеленского.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября.