Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в одну из больниц Тбилиси с целью оценки состояния здоровья политика.

Сотрудники Управления специальной пенитенциарной службы перевезли Саакашвили из тюрьмы в городе Рустави в тбилисский медицинский центр «Вивамеди».

Колонна автомобилей, перевозившая экс-президента, въехала в клинику под усиленными мерами безопасности.

Управление специальной пенитенциарной службы пока не делало заявлений о госпитализации Саакашвили.

Сроки пребывания бывшего президента в клинике также неизвестны.

Родственники Саакашвили сообщают об ухудшающемся состоянии здоровья экс-президента в тюрьме, требуя вывезти его на лечение за границу.

Такие же требования озвучили сторонники Саакашвили на акциях в Тбилиси.

Между тем, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили намеренно отказывался от еды и не принимал лекарства, выписанные врачами. «В связи с этим было принято решение доставить Саакашвили в клинику для медицинского обследования»,- сказал Брегадзе.

Экс-президент Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. (Агентство Анадолу)