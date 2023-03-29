После нескольких дней умеренной погоды в Баку и на Абшеронском полуострове с завтрашнего утра и до вечера 1 апреля ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, местами до 25-30 м/с, вечером 30 марта, ночью и утром 31 марта в отдельных местах полуострова ветер усилится до 35 м/с.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

С завтрашнего вечера до 1 апреля ожидается кратковременный дождь, который местами усилится, возможны грозы. Температура воздуха постепенно снизится на 5-10 градусов.

Утром 30 марта, начиная с северных и западных районов, погода изменится, местами пройдут дожди, в горных и предгорных районах выпадет снег, в некоторых районах Большого и Малого Кавказа осадки будут интенсивными.

31 марта ожидается, что осадки охватят большинство районов, местами ожидается мокрый снег и снег.

1 апреля во второй половине дня осадки уменьшатся, к вечеру сократятся. В некоторых местах возможен град.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с, порой до 35 м/с.

Температура воздуха постепенно снизится на 8-10 градусов. Не исключено повышение уровня воды в реках.