С терминала Джейхан отгружено более 27 млн баррелей нефти

Компания Botas International Limited (BIL) — оператор трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) на территории Турции, в этом году транспортировала 27,330 млн баррелей сырой нефти с терминала Джейхан.
Сырая нефть отгружена на 37 танкеров и отправлена на мировые рынки.
До настоящего времени из порта Джейхан отгружено 4 696 танкеров с нефтью в объеме 3,598 млрд баррелей.
BIL занимается эксплуатацией BTC в Турции с 2001 года. Первый танкер с сырой нефтью BTC отгружен с терминала Джейхан 2 июня 2006 года.