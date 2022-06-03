Начало производства бензина по стандарту “Евро-5” на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) запланировано на июнь-июль 2023 года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора компании SOCAR Downstream Эмиль Алхаслы на второй день конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

«В третьем квартале этого года планируется начать производство дизельного топлива по стандартам ”Евро-5″. Работы в рамках проекта по реконструкции и модернизации находятся на стадии запуска оборудования. В первую очередь будет запущена водородная установка, на следующем этапе — другие установки. Этот процесс продлится до середины следующего года. Водородная установка необходима для очистки дизельного топлива и бензина”, — отметил Э.Алхаслы.

По его словам, в результате на заводе ежегодно будет производиться 2 млн тонн автомобильного бензина: “60% этих объемов придется на бензин марки АИ-92, 40% — на бензин марки АИ-95. Одной из основных целей работ по реконструкции и модернизации является полное удовлетворение к 2040 году потребностей страны в бензине и дизельном топливе. В свою очередь, лишние объемы топлива будут направляться на экспорт».