С сегодняшнего дня Бакинский метрополитен возобновляет деятельность.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров “О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений” с 06:00 31 мая 2021 года в Бакинском метрополитене возобновляются пассажирские перевозки.

Согласно постановлению, с 00:00 часов 5 июня до 06:00 часов 7 июня, с 00:00 часов 13 июня до 06:00 часов 14 июня, с 00:00 часов 19 июня до 06:00 часов 20 июня, с 00:00 часов 26 июня до 06:00 часов 28 июня в общественном транспорте, а также в Бакинском метрополитене предусматривается приостановление пассажироперевозок.

В дни проведения матчей Евро-2020 на территории Азербайджанской Республики разрешено перевозить пассажиров в общественном транспорте, а также в Бакинском метрополитене.