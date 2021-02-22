С марта начнется строительство дороги в Кельбаджар — Госагентство автодорог Азербайджана

Строительство дороги в Кельбаджар начнется с марта.

Об этом на брифинге, посвященном работе, выполненной в 2020 году и предстоящим задачам, сказал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

По его словам, что в настоящее время идет проектирование дороги: «По поручению Президента Азербайджана для безопасного передвижения строится новая дорога. Новая дорога будет пролегать по маршруту Гянджа-Гёйгёль. Пока используется дорога Тертер-Агдере-Кельбаджар. Уже около 2 месяцев ведется проектирование дороги. Строительство дороги начнется с марта и будет вестись совместно с турецкой компанией».