С кем и о чем договаривался Пашинян в Тбилиси? Непонятно…

Вчера состоялся визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию. В рамках встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией Никол Пашинян сказал, что Армения видит свое сотрудничество с Грузией в ключе стратегического партнерства. На встрече в расширенном формате Пашинян отметил, что Ереван хочет разработать стратегическую концепцию развития отношений с Ереван.

«Мы видим развитие наших отношений в стратегическом партнерстве с Грузией. Невозможно переоценить важность отношений между нашими странами, которые имеют глубокие культурные, политические, исторические, экономические связи», — сказал Пашинян.

Комментируя #, отношения Грузии и Армении, грузинский эксперт Егор Куроптев, сказал, что стороны о стратегическом партнерстве говорят каждый год, когда имеют место какие-то плановые визиты премьер-министра Армении в Грузию, или же премьера Грузии в Армению. В реальности же можно сказать, что никакого перехода на стратегическое партнерство не было, есть какие-то попытки экономического роста, но реальной стратегичности этих отношений нет», — сказал он.

По его словам, это в первую очередь обусловлено тем, что Армения и Грузия имеют диаметрально противоположный вектор развития.

«У Армении он связан с Россией, которая оккупировала грузинские территории. Армения входит в ОДКБ и ЕАЭС, а Грузия пытается вступить в НАТО и ЕС, поэтому выйти на реальное сближение на сегодня, к сожалению невозможно. Говорить о том, что сближение Армении и Грузии может повлиять на отношения Грузии и Азербайджана, не приходится. Так как, даже если бы отношения Еревана и Тбилиси вышли на стратегический уровень, никакого урона отношениям Тбилиси и Баку они бы не нанесли», — подчеркивает аналитик.

По мнению аналитика, в данном визите нужно также отметить еще один нюанс: премьер-министр Армении приехал увидеться с премьер-министром Грузии, который, как ожидают в Грузии, скоро сменится.

«Премьер-министру Армении нужно будет вновь договариваться с новым правительством Грузии. В октябре этого года в Грузии состоятся парламентские выборы, и шансы у нынешней правящей партии не слишком велики. Поэтому, не очень понятно, о чем и с кем договаривается премьер-министр Армении. Конечно, практичнее было бы говорить уже с теми, кто будет у власти после выборов.

В свою очередь политолог Ильгар Велизаде сказал, что налаживать какого рода отношения — это дело двух этих стран, оба государства исходят из своих интересов, и тут все понятно.

«Но у Азербайджана возникают свои вопросы, так как мы уже имеем стратегические отношения с Грузией. Дело в том, что предлагаемое стратегическое партнерство между Грузией и Арменией предусматривает взаимодействие во всех направлениях и, скорее всего, военно-политическом отношении тоже. По крайней мере наше стратегическое партнерство с Грузией предусматривает военно-политическое взаимодействие», — сказал он.

По его словам, у нас сформировался трехсторонний формат, который нацелен, на обеспечение безопасности всех инфраструктурных проектов, которые несут стратегический характер для Турции, Грузии и Азербайджана.

«Давайте обратим внимание, на то, что армянское военное руководство не раз заявляло о том, что в случае если будет война с Азербайджаном, они будут подвергать обстрелам важные экономические объекты на территории Азербайджана. То есть они имеют ввиду такие проекты, как Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Эрзурум, южный газовый коридор и другие проекты. Как в этом случае будет реагировать Грузия?», — задался вопросом аналитик.

Он также добавил, что есть трехсторонние соглашения между Турцией, Грузией и Азербайджаном, на случай, если эти объекты будут подвергнуты военным рискам, все три страны, обязуются реагировать, причем оказывая друг другу содействие.

«То есть, в случае удара Арменией по этим объектам, Грузия и Турция должны придти нам на помощь. Как теперь в Тбилиси пытаются выстроить стратегические отношения со страной, открыто угрожающей стратегическим объектам, которые важны самой Грузии?

Грузинский премьер Гахария был в Баку и встречался с политическим руководством Азербайджана и говорил о своей приверженности к стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана. Поэтому надеемся, что взаимоотношения с Арменией, которая является оккупантом азербайджанских земель, не нанесут вреда азербайджано-грузинским отношениям», — резюмировал он.