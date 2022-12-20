В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоялся вечер памяти Александра Иванова, и презентация книги народного писателя Азербайджана, публициста, дипломата Эльмиры Ахундовой «Русский Азербайджанец – Саша Иванов», сообщает #.

Александр Иванов — долгие годы работал в Комитете государственной безопасности СССР, возглавлял личную охрану Общенационального лидера Гейдара Алиева. В 2005-2017 годах являлся генеральным директором ИА «Интерфакс-Азербайджан».

Мероприятие посетили видные общественные деятели, представители культуры, коллеги, друзья, родные и близкие Александра Иванова.

У каждого, кто присутствовал на вечере, были свои, особенные воспоминания о нем, и все не сговариваясь были солидарны — Александр Иванов – настоящий друг, пример верного, ответственного, преданного высоким идеалам человека, человека высокой нравственности и большой доброты.

В книге Эльмиры Ахундовой «Русский Азербайджанец – Саша Иванов» собраны воспоминания родных и друзей, статьи об Александре Иванове, а также бесценные воспоминания самого Александра Алексеевича о годах его работы с великим человеком – Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

В книге отчетливо отразились характер, натура Александра Иванова, его поступки и деяния.

Вечер вели народный писатель Азербайджана Эльмира Ахундова и главный режиссер Академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

Эльмира Ахундова прочитала отрывки из воспоминаний о командировке на БАМ и воспоминаний, связанных с расследованием катастрофы теплохода «Адмирал Нахимов».

Также были зачитаны личные воспоминания писателя об Александре Иванове, с которым Эльмиру Ахундову связывали долгие годы дружбы.

Супруга Александра Иванова – Ирина Иванова в своем выступлении отметила, что прошло пять лет со дня ухода Александра Алексеевича.

«В книге освещен период его работы с Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым — выдающимся человеком. Конечно, в эти годы у Александра Иванова поменялось мировоззрение, мироощущение, отношение к себе, к людям. Это были для него крайне ответственные годы.

Саша был необыкновенно общительным, добрым, замечательным человеком, прекрасным семьянином, верным другом. Все его вспоминают с теплотой. Для Саши возращение на Родину было как второе рождение, поскольку он незабвенно любил Азербайджан», — сказала Ирина Иванова.

Супруга Александра Иванова прочитала стихи собственного сочинения, посвященные мужу.

Воспоминаниями об Александре Иванове также поделился его сын – Вадим Иванов, отметив, что основным человеческим качеством его отца была преданность.

На вечере воспоминаниями об Александре Иванове поделились его близкие друзья, среди которых известный дирижер, народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов, доктор исторических наук, профессор Диляра Сеидзаде, депутат Милли Меджлиса (парламента) Михаил Забелин и другие. Эти воспоминания были настолько теплые, добрые, искренние, что каждый присутствующий в зале ощутил насколько Александр Иванов был светлым человеком. Друзья говорили о его верности в дружбе и любви, о его неприятии лжи, предательства, трусости.

На мероприятии также прозвучали музыкальные композиции, был представлен фрагмент из театральной постановки.