Во Львове в результате ракетного удара повреждены электроподстанции.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Андрей Садовой. «В результате ракетного удара повреждены две электроподстанции. В части города нет электроэнергии», — написал он.

По информации главы Львовской ОВА Максима Козицкого, предварительно в городе повреждены три подстанции.

Кроме того, после обстрела во Львове началось массовое отключение от интернета.

Компания Netblocks, которая ведет глобальный мониторинг Сети, сообщает, что число подключений в городе упало до 87%.