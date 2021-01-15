Руни завершил игровую карьеру

«Дерби Каунти» объявил об утверждении Уэйна Руни постоянным главным тренером команды.

Контракт 35-летнего специалиста рассчитан до лета 2023 года.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» начал исполнять обязанности главного тренера клуба в конце ноября. При Руни команда в 9 матчах одержала три победы и четыре раза сыграла вничью.

Таким образом, Руни завершил карьеру футболиста. Помимо «Манчестер Юнайтед», бывший нападающий выступал за «Эвертон», «Ди Си Юнайтед» из МЛС и за сам «Дерби».

В составе «Манчестер Юнайтед» Руни забил 253 гола в 559 матчах, 5 раз став чемпионом Англии и один раз выиграв Лигу чемпионов. Он провел 120 матчей за сборную Англии, забив 53 мяча.

«Дерби» идет в зоне вылета Чемпионшипа на 22-м месте с 19 очками. В первом матче с Руни в качестве главного тренера «Дерби» сыграет с «Ротерхэмом». (sports.ru)