28 апреля делегация во главе с руководителем группы дружбы с Азербайджаном Палаты представителей парламента Румынии Кристианом Ивануцой посетила город Шуша.

Как сообщили Trend в отделе печати и по связям с общественностью Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, в Шуше гости ознакомились с крепостными стенами, мечетями Юхары Говхар Ага и Ашагы Говхар Ага, посетили Джыдыр-дюзю и центральную площадь.

Также члены румынской парламентской делегации ознакомились с ходом работ по реконструкции и восстановлению в Шуше. Они были проинформированы о том, что после освобождения города Шуша от оккупации исторические памятники были восстановлены под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Члены делегации также посетили недавно открытый Международный аэропорт Физули. Они были проинформированы о том, что аэропорт, построенный в короткие сроки, способен принимать как грузовые, так и пассажирские самолеты.

Делегацию сопровождал руководитель азербайджано-румынской рабочей группы по межпарламентским связям Азай Гулиев.