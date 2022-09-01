Румыния планирует закупить у Турции 18 БПЛА Bayraktar TB2.

Как сообщают румынские СМИ, с таким запросом Минобороны Румынии обратилось к парламенту страны.

Поскольку сумма контракта составляет почти 300 млн долларов, на закупку требуется одобрение парламента. Если депутаты одобрят сделку, стартуют переговоры по деталям оборонной сделки.

В сообщениях привлекается внимание к эффективности ударных дронов турецкого производства, ставших «легендой» в ходе войны в Украине.

Тем временем, в Минобороны Румынии привлекли внимание к тому, что стоимость 18 беспилотных летательных аппаратов Bayraktar составляет примерно 300 млн долларов, и помимо самих дронов будет закуплено оборудование.

В запросе оборонного ведомства Румынии парламенту страны говорится, что приобретение турецких дронов позволит выполнить задачи, поставленные перед Румынией в рамках оборонного планирования НАТО.

Закупка беспилотников также будет способствовать достижению целей по преобразованию румынской армии к 2040 году, говорится в документе. (Анадолу)