Руководитель бакинского театра: Искусство не может взять и перенестись в Zoom

Самый известный в Азербайджане детско-юношеский коллектив – театр «Гюнай» готовится к онлайн концерту «ПОБЕДА».

Об этом, а также о жизни юных артистов на карантине, в интервью # рассказывает руководитель детского театра Лариса Тарусова:

— Как идет подготовка к концерту и когда он состоится?

— Театр «Гюнай» не может оставаться в стороне от такого великого события, как победа в Отечественной войне. Дети должны быть причастны к жизни своей страны, ощутить радость и значимость победы. В условиях карантина наша деятельность очень скована, мы планировали провести концерт в честь победы еще в декабре, хотели снять патриотический клип на основе наших национальных спектаклей. Но проект рухнул, так как нас снова «закрыли» по домам. Но оставаться безучастными мы не можем, поэтому решили провести онлайн концерт. Сейчас дети активно готовятся к нему. Концерт состоится в начале февраля на странице нашего театра в соцсети Instagram.

— Сложно ли юным артистам поддерживать форму без сцены?

— Безусловно, сложно. Сложно не только без сцены, но и без актерских тренингов, репетиций. Никакие виртуальные проекты не смогут заменить визуального общения, когда ты тет- а- тет с ребенком, можешь его подправить, сделать замечание, когда вы вместе ищите нужную интонацию. Даже небольшие сценки нуждаются в совместной отработке. Искусство не может взять и перенестись в онлайн или в Zoom. Поэтому, мы стараемся держаться в надежде на то, что когда-то снова вернемся в театр.

— И все же, за последнее время были достижения, которыми вы гордитесь?

— Ушедший год в творчестве ничем особенным, можно сказать, отмечен не был. Очень насыщенный у нас был 2019 год: многочисленные концерты, поездки, награды… Мы работали, засучив рукава. В прошлом году успели сделать всего два концерта, и в марте мы, как и все другие культурные заведения и центры, закрылись. Скоро будет год, как мы не работаем. Успели за это время сделать несколько крупных онлайн проектов, один из них был посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной Войне. С нетерпением ждем, когда сможем снова вернуться в прежний режим работы с коллективом. Пусть это произойдет хотя бы в сентябре, мы подождем. Потому что детям очень сложно дался такой длительный перерыв. Не все его выдержали, кто-то ушел, у кого-то пропало желание. Так что, все наши планы и надежды сейчас связаны только с возобновлением работы. Но это зависит не только от нашего желания…