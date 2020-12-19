Руфат Гулиев: Карабахский регион – лакомый кусок для инвесторов

Привлечение западных инвестиций в Карабахский регион вполне реальная перспектива, сказал корреспонденту # депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

У государств, проявляющих интерес к инвестированию в наши освобожденные территории, имеются собственные интересы, причемЮ у каждой страны — свои. В этом плане ученый особо выделяет Турцию:

Турция – братская нам страна, а потому вполне естественно, что после заключенного мира товарооборот с ней будет расти. В том числе благодаря поставкам газа в Нахчыван по новой ветке трубопровода, проложенного от Восточно-Анатолийского газопровода на территории провинции Ыгдыр. Через братскую страну проходят важнейшие энергетические магистрали и транспортные пути, а с появлением транспортного сообщения и строительства газотранспортного пути между Турцией и Нахчываном процесс обращения товаров ожидаемо усилится. Благодаря транспортному проекту будет создан короткий и эффективный коридор между Турцией и Азербайджаном. А в долгосрочной перспективе рассматривается интеграция железных дорог Баку-Тбилиси-Карс и Баку-Нахчыван-Турция.

«Таким образом облегчается логистика для ведения бизнеса, — сказал ученый. – Сегодня турецкие компании охотно вкладывают в Азербайджан. В свое время по объемам инвестиций капитала Турция была даже на втором месте после Голландии. Полагаю, эта тенденция будет сохраняться в будущем. С победой в Отечественной Карабахской войне открываются новые экономические перспективы. Азербайджан, как рынок для инвестиций и продажи товаров, стал более интересен для турецких компаний. Учитывая огромный ресурсный и природный потенциал Карабахского региона, турецкий капитал будет здесь активен. Тем более, что для этого имеется прочная фундаментальная база».

Иран также заинтересуют проекты в этом регионе, тем более, что в текущий момент уже восстановлена приграничная территория. В отношении Ирана действуют и ожесточаются санкции, а потому стране необходимо каким-то образом поддерживать темпы экономической активности. С этой точки зрения инвестиции в Азербайджан – хороший вариант для вложений, участия в различных проектах, считает Гулиев. Это облегчит доступ иранского капитала через Азербайджан на зарубежные рынки.

«Производя здесь товары, иранский бизнес сможет использовать нашу логистическую систему – железные дороги, отстроенные по последнему слову техники два морских порта. Что же касается американцев, полагаю, здесь их заинтересует участие в крупных проектах в рамках международных компаний. Речь о добыче полезных ископаемых, металлов, золота, серебра, разработке урановых рудников и т.д. Ведь известно, что Карабахский регион – кладезь природных ресурсов», — сказал профессор.

В Карабахский регион, говорит он, американский бизнес вольется в формате международных компаний, имеющих большой удельный вес американского капитала в сфере добычи полезных ископаемых. В любом случае, Азербайджан – это политически стабильная страна с развитыми демократическими институтами. Потому американцам и другим зарубежным инвесторам вкладываться в освобожденные азербайджанские земли будет интересно.

«Думаю, помимо французского капитала – мусульманский мир занимает жесткую позицию и этот тренд продолжится, — экономические интересы вкладывать в регион любых других инвесторов мы будем приветствовать. Сегодня наша страна сбросила с себя бремя замороженного конфликта и рейтинг Азербайджана как экономического партнера гораздо выше, нежели полгода назад».

По словам депутата, экономические перспективы освобожденных территорий заинтересовали индийский инвесторов, от них уже поступают звонки по этому поводу. Кроме этого, серьезную инвестиционную активность проявят китайцы. К этому располагает логистика и положение Азербайджана, ставшего важным звеном крупных транспортных коридоров. Здесь открываются хорошие возможности, кстати, лежащие в основе наметившейся интеграции с восточной частью континента и Поднебесной. Прослеживается связь между укрепляющимися отношениями с КНР и сдачей в эксплуатацию железной дороги Баку — Тбилиси — Карс. Ведь этот вполне перспективный проект, способствующий сближению и налаживанию экономических связей между странами региона, является также составным звеном Великого Шелкового пути, объединяющим Китай с побережьем Атлантики.

Отсюда понятна заинтересованность второй по объему экономики мира к сотрудничеству в рамках крупнейших логистических проектов.

«Если рассматривать Карабахский регион в экономическом плане, архитектура и траектория его развития привлекательны для множества стран, которые захотят и будут участвовать в различных проектах. Свои дивиденды внесет создание зоны свободной торговли (ЗСТ) Алят. Расположенный в 65 км к югу от центра Баку новый порт Алят превращается в полноценный интермодальный транспортный узел и зону свободной торговли, которая становится важным пунктом нового Шелкового пути — зарождающейся сети расширенных экономических коридоров на Евразийском пространстве от Китая до Европы. Российские компании тоже не останутся в стороне, поскольку интерес российского бизнеса к региону тоже весьма заметен. Карабахский регион превращается в лакомый кусок для инвесторов – крупных международных и средних компаний, учитывая перспективы развития здесь частного бизнеса», — подытожил ученый.