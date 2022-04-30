Российский рубль вошел в тройку лидеров укрепления против доллара за период с начала 2022 года по 29 апреля среди валют развивающихся стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Рубль на Московской бирже за этот период подорожал на 6,2%. Наилучший результат — у бразильского реала, на Forex он прибавил более чем 14%. На третьем месте находится колумбийское песо – 2,5%.

При этом курс египетского фунта упал на 14,9%, аргентинского песо – на 10,8%, турецкой лиры — на 9,7%, индийской рупии — на 2,3%.

Накануне на Московской бирже курс доллара опускался до 71 рубля. Это минимум с ноября прошлого года.

В пятницу, 29 апреля, ЦБ РФ понизил ключевую ставку с 17 до 14%. По прогнозу регулятора, ставка в среднем в этом году будет в пределах 12,5-14% (aif. ru)