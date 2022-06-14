Российский рубль продолжает укрепляться и поднялся до трехнедельного максимума на торгах во вторник, в то время как фондовые индексы движутся в отсутствие новых драйверов и импульса.

В 15:03 по Москве рубль вырос на 3,16% до 58,23 по отношению к евро, что является самым высоким уровнем с 25 мая.

По отношению к доллару рубль только что протестировал уровни в районе ниже 55,80, немного не установив новые многолетние максимумы, чему способствовал контроль за движением капитала, который Россия ввела в конце февраля.