«Сколько не говори халва, халва, во рту сладко не будет» — гласит восточная пословица. Но если говорить война, война, то она очень скоро постучится в дверь. И такое ощущение, что сейчас она стучится во все двери. Она достучалась в Украину и Россию, стучится в двери других европейских стран. Но и у наших дверей не все спокойно.

Прошло более двух лет с момента подписания заявления о прекращения огня между лидерами трех стран. В течение двух лет готовится к подписи мирный договор. Но всякий раз, когда уже все вроде бы готово, происходит небольшой срыв, незаметный нам, обывателям. И опять подписание оттягивается.

Неужели народ Армении не заинтересован в этом? Я не верю. Простой народ настолько далек от идеи «Великой Армении», как Саргсян и Кочарян от понятий о патриотизме. Наверное, жителям Армении, как и всем нормальным гражданам планеты, хочется стабильности, мира и сытой жизни. Хочется увидеть свадьбу детей, родившихся внуков, а не их похороны. И нынешнее правительство понимает, что лучше иметь соседа – надежного партнера, чем врага. И пример Грузии у них под носом. Сегодняшняя власть Армении вроде старается в этом направлении. Но нет. Обоюдоострая заноза под названием «карабахский вопрос» мешает. При этом, заноза одним концом в их теле, другим – в нашем. Что-то мешает вытащить ее. А точнее, кто-то, имеющий свои планы на наш регион, которые в корне отличаются от наших целей. И по этому плану мы должны жить как пещерные люди, постоянно размахивая дубинами и дубася ими соседей.

И этот кто-то тоже наш сосед. Но это не Иран, и тем более не Грузия или даже Армения. И что же они придумали, чтоб «заноза» по прежнему отвлекала нас от дальнейшего развития. Скорее всего, для начала поручили это своей полутайной организации, которая облажалась в украинском вопросе. А там решили идти по проторенной тропинке, как им показалось — тайной. Зачем изобретать велосипед и отвлекаться на новые идеи. От этого может случиться тоска и изжога. Веселее просто, по накатанной, освоить бюджет. Взять старое, обновить папочку с названием и предложить как новое. И, кажется, решили повторить проект «Бидзина Иванишвили», который прошел в Грузии. Сейчас он называется «Рубен Варданян» — эдакий рождественский подарок армянским реваншистам. Кроме Варданяна, его кураторов и пары его соратников, остальных будут использовать втемную, без их ведома. Варданян и компания хорошо знают, что они получат в конце в случае достижения цели. Остальные, как всегда – «мертвого осла уши». А цель простенькая – используя материальный ресурс Варданяна (а скорее всего через него ресурс соседнего государства), провести различные благотворительные акции, финансирование нескольких социальных проектов в Ханкенди, а затем и в самой Армении. Покажут, какой он «белый и пушистый», будущий «спаситель отечества». А затем он плавно переместится в Ереван и величественно сядет в кресло премьер-министра Армении. Все. На этом спектакль закончится. Пашиняна будет ждать судьба Саакашвили, а Армению…. Нет не Грузии, а скорее Ботсваны.

Мы, конечно, занозу у себя вытащим. И последние события говорят об этом. Но вот новая власть в Армении свою часть занозы будет, наоборот, лелеять, и посыпать рану солью. Но я надеюсь, что у настоящих патриотов Армении хватит желания, упорства и мужества пойти до конца. Забыть все бредовые идеи, которые отравляют душу и начать мирный процесс со своими соседями – Азербайджаном, Турцией и Грузией.

Фуад Расулов, специально для #