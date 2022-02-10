Ровнаг Абдуллаев освобожден от должности президента государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Распоряжение об этом подписал Президент Ильхам Алиев. Другим распоряжением Р.Абдуллаев назначен заместителем министра экономики.

Также Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Ровшана Чингиз оглу Наджафа от должности первого заместителя министра экономики Азербайджана и о назначении его первым вице-президентом SOCAR.

Другим распоряжением Президента Эльнур Айдын оглу Алиева назначен на должность первого заместителя министра экономики Азербайджана.