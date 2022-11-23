Из-за ночного обстрела районной больницы в городе Вольнянск Запорожской области Украины разрушено родильное отделение. Погиб один младенец. Об этом заявил глава Запорожской областной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале.

«Горе переполняет наши сердца — убит младенец, который только что появился на белый свет. На месте работают спасатели», — написал он.

Вольнянская центральная районная больница находится в городе Вольнянске примерно в 30 км к северо-востоку от центра Запорожья.

По заявлению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, снарядами был разрушен двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения. Там находилась одна женщина с новорожденным ребенком и врач. Медика и женщину спасателям удалось вытащить из-под завалов живыми.