Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли, а также бронировать в Анталье отели «все включено» или, в случае Стамбула, как минимум с завтраками.

Отправляющимся в Турцию россиянам посоветовали брать с собой наличные после того, как банки и отели этой страны начали отказываться от приема платежных карт «Мир». Рекомендацию опубликовала Ассоциация туроператоров (АТОР).

В АТОР отметили, что проблема приобретает масштабный характер. Так, в аэропорту Антальи остался только один банкомат, выдающий лиры по картам «Мир», — Halkbank. К нему выстраиваются большие очереди, из-за чего задерживаются трансферы.

Ассоциация также посоветовала взять с собой карту «Мир» любого не попавшего под санкции российского банка. По ним банкоматы Ziraat Bankası и Halkbank выдают лиры «наиболее стабильно». При этом ряд магазинов перестали принимать к обслуживанию даже такие карты.

В пресс-службе системы «Мир» отметили, что прием и обслуживание их карт за границей зависит от позиции иностранных банков, и чаще всего операции отклоняются, если российская кредитная организация находится под блокирующими санкциями.

Ранее частные турецкие банки İş bankası и Denizbank подтвердили, что прекратили обслуживать карты «Мир». Представитель İş bankası объяснил, что это решение связано с санкциями США и Великобритании против России. (moscowtimes.ru)