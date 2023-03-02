Следственный изолятор в Херсоне был частью сети из не менее 20 учреждений, которые, по словам украинских и международных юристов, были частью продуманной российской стратегии по уничтожению украинской идентичности.

«Эти центры содержания под стражей связаны между собой, они ведут себя очень похожим, если не идентичным образом», — сказал изданию CNN Уэйн Джордаш, глава Mobile Justice Team, коллектива международных следователей, поддерживающих Генеральную прокуратуру Украины.

Расследование показало, что российские войска следовали очень конкретному плану в нескольких оккупированных районах с четкими схемами, указывающими на всеобъемлющий план оккупации Украины Москвой.

«Первый этап, по сути, заключается в задержании и, во многих случаях, убийстве категории людей, называемых «лидерами», то есть тех, кто мог физически сопротивляться оккупации, но также и тех, кто мог противостоять ей культурно», — сказал Джордаш.

В тюрьмы в первую очередь попадали люди, имевшие отношение к украинским государственным органам или гражданскому обществу- активисты, журналисты, госслужащие и учителя.

«Второй этап — своего рода процесс фильтрации, при котором население, остающееся за пределами центров содержания под стражей, подвергается постоянному мониторингу и фильтрации, чтобы любой, кто подозревается в связях с «лидерами» или был причастен к организации какого-либо сопротивления, также затем их идентифицировали и либо депортировали в Россию, либо содержали в изоляторах и подвергали пыткам», — рассказал он.

Джордаш сказал, что эти методы применялись не только в Херсоне, но и в других районах, оккупированных российскими войсками, таких как киевские пригороды Буча и Бородянка. Однако, добавил он, длительная оккупация Херсона позволила российским войскам пойти еще дальше.

Украинские и международные следователи также заявили, что обнаружили финансовые связи этих центров содержания под стражей с российским государством.

«Эти центры содержания под стражей имеют финансовые связи с российским государством. Эти финансовые документы показывают, что гражданская администрация финансируется из России, а гражданская администрация финансирует центры содержания под стражей, поэтому у вас есть очень четкие закономерности и очень четкие связи», — сказал Джордаш, ссылаясь на документы, обнаруженные следователями. (УНИАН)