Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, о чем свидетельствует вывод Россией в Черное море корабля-носителя крылатых ракет «Калибр». Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.

«Сейчас корабельная группировка увеличилась. В Черном море находится 11 единиц, и среди них есть ракетоносители, они снаряжены ракетами. Это два надводных и один подводный, общий залп может достигать 20 ракет. Это, в принципе, может говорить о том, что готовит враг именно те испытания, о которых упоминал наш Верховный Главнокомандующий. А также, может говорить о том, что они пытаются просто терроризировать, продолжать психологическое давление на население Украины. Учитывая вражеское тяготение к скрепам и датам, к тому, чтобы нанести максимально мощное психологическое давление, они могут применить именно массированный или одиночные ракетные удары по важным объектам в преддверии праздников»,- акцентировала Гуменюк. (униан)