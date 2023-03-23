В Черном море противник увеличил количество ракетоносителей до четырех, сообщает Оперативное командование «Пивдень».

«Во время утренней воздушной тревоги враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас среди корабельной группировки в 15 единиц – два надводных и два подводных ракетоносителя, общий залп которых может достигать 24 «калибра», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что активность вражеской авиации также тщательно отслеживается. Приоритеты врага — объекты критической и военной инфраструктуры, логистические и транспортные объекты. (УНИАН)