В Черном море фиксируется 9 боевых кораблей РФ, из них — два ракетоносителя, которые могут быть снаряжены 16 ракетами типа «Калибр», рассказала в эфире телемарафона спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

Такая активность, по словам Гуменюк, может указывать об угрозе нанесения по Украине точечных ракетных ударов.

Сейчас враг ищет новую тактику по воздушным атакам по Украине, поскольку массированные удары желаемого эффекта не дали.

«Остальные ракетоносители, в том числе подводные, заведены в пункты базирования. Это может говорить о том, что враг оставляет напряжение, поверхностный контроль и оставляет за собой случаи точечных ракетных ударов. В частности, они продолжают подыскивать тактику, которая будет для них результативной, поскольку массированные ракетные удары не стали для них удачной практикой», — рассказала Гуменюк. (УНИАН)