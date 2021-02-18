Россия возвратила в Азербайджан 50 тонн помидоров

Инспекторы Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) по Республике Дагестан в период с 1 по 18 февраля задержали 3 партии свежих томатов общим весом 50,4 т из Азербайджанской Республики.

Как сообщает Россельхознадзор, овощи были запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации из-за обнаружения в них опасного карантинного объекта – южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta Povolny).

Основанием для задержания партий стало лабораторное заключение. Грузы возвращены обратно в Азербайджан.