Россия тратит колоссальные ресурсы на поддержание войны.

Но уроки истории хорошо известны. Если собираешься уничтожить соседей – проиграешь. И если пошел против украинцев – проиграешь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 25 апреля.

«Россия может тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы поддерживать войну. На то, чтобы противостоять даже всему свободному миру. Может забирать у своих людей все, что могло бы развивать саму Россию, и направлять этот потенциал на то, чтобы уничтожать жизнь соседей. Но уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх – проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей – проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю – ты проиграешь. И если пошел против украинцев – проиграешь», — резюмировал президент. (tsn.ua)