РФ сворачивает поисковую операцию в Черном море после инцидента с американским БПЛА и российским самолетом. Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

«Наблюдается сворачивание поисковой операции, где произошел воздушный инцидент и они там кое-что выискивали. Погода и глубины не способствуют продолжению этих работ», — пояснила она.

По словам Гуменюк, корабельная группировка врага продолжает маневрировать в Черном море. Они продолжают держаться в безопасном для себя районе, высчитывая более 100 морских миль, чтобы не быть пораженными украинским оружием. (УНИАН)