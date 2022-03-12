Переговоры с Ираном о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) могут быть сорваны из-за новых требований Москвы, предупредили Германия, Франция и Великобритания. Никто не должен предпринимать попытки использовать переговорный процесс, чтобы получить гарантии, не имеющие ничего общего с ядерной сделкой 2015 года, говорится в совместном заявлении трех государств, распространенном в субботу, 12 марта.

Новое соглашение с Тегераном уже подготовлено и должно быть незамедлительно заключено, призвали Берлин, Париж и Лондон. Как указывается в заявлении, переговоры с Ираном, длящиеся уже несколько месяцев, до недавнего времени шли успешно, однако неделю назад Россия неожиданно потребовала обширных гарантий того, что западные санкции за вторжение в Украину не повлияют на российско-иранскую торговлю. Запад их отклонил, а 11 марта было решено сделать паузу в переговорном процессе.

5 марта глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал от США письменных гарантий того, что санкции Запада не повлияют на права России в рамках ядерного соглашения с Ираном и выразив сомнения в возможности восстановления ядерной сделки в этой связи. «Гарантии нам нужны, что вот эти санкции никоим образом не затронут тот режим торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в СВПД по иранской ядерной программе», — отметил российский министр.

Требование РФ в тот же день раскритиковали в Тегеране. «Есть понимание, что, изменив свою позицию на переговорах в Вене, Россия хочет обеспечить свои интересы в других местах. Этот шаг неконструктивен для ядерных переговоров в Вене», — заявил агентству Reuters высокопоставленный иранский чиновник. (DW)