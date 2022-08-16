Москва заявила о продаже Турции второго полка зенитных ракетных комплексов С-400, Россия уже работает над реализацией контракта. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Ранее покупка Анкарой первого полка вызвала санкции со стороны США, Вашингтон считает, что покупка комплексов противоречит обязательствам члена НАТО.

Шугаев сообщил о контракте на форуме «Армия-2022» в Москве. Он не рассказал, когда была заключена сделка, но уточнил, что она подразумевает частичную локализацию производства комплексов в Турции. По его словам, «сложная политическая обстановка» «повлияла на некоторые аспекты взаимодействия российской стороны с партнёрами», но военно-техническое сотрудничество с Турцией продолжается.

С-400 «Триумф» — ракетная система большой и средней дальности, она была принята на вооружение в 2007 году, кроме Турции Москва поставляла её Китаю и Индии, и эксплуатирует в Сирии. Москва и Анкара заключили контракт на поставку комплексов в 2017 году. Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела эти системы. (svoboda.org)