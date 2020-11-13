Россия собирается предоставить гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха

Владимир Путин считает, что гражданскому населению Нагорного Карабаха понадобится дополнительная помощь. Об этом президент РФ заявил в пятницу на совещании по решению гуманитарных вопросов в регионе, сообщает ТАСС.

В совещании приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МЧС Евгений Зиничев и директор ФСБ Александр Бортников.

«Если потребуется дополнительная помощь гражданскому населению, а я вижу, она потребуется сейчас, какие возможности у министерства [чрезвычайных ситуаций] есть для того, чтобы отреагировать немедленно?» — обратился Путин к главе МЧС Евгению Зиничеву.

Путин надеется, что слово «конфликт» больше не будет применяться для описания ситуации в Нагорном Карабахе.

«Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание — нагорно-карабахский конфликт, надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным», — сказал Путин про гуманитарные темы.

Путин также рассчитывает на международную поддержку работы межведомственного центра РФ по ситуации в Нагорном Карабахе.