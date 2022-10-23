Подконтрольные России люди демонтируют оборудование в телецентре в Херсоне. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный вооруженными силами Украины для координации действий подполья на оккупированных российскими военными территориях. По данным центра, отключение техники ведется для информационной изоляции Херсона, чтобы не позволить жителям передавать информацию ВСУ во время украинского контрнаступления.

Центр призвал жителей покинуть город и уехать на подконтрольную Украине территорию.

Между тем, Россия массово вывозит население Херсона на левый берег Днепра, заявляя о «напряженной ситуации на фронте». Назначенные Россией власти Херсонской области сообщили о нехватке речного транспорта для эвакуации и заявили, что работают над исправлением ситуации.

Удары украинских войск по переправам через Днепр привели к существенному ухудшению снабжения российских военных на правом берегу реки. Считается, что им трудно будет удержать позиции, и потому последние дни все больше обсуждается возможность отступления российских сил за Днепр и оставления Херсона — единственного областного центра Украины, захваченного Россией после начала войны.

Украинское командование сообщает о продолжающемся выводе отдельных российских подразделений с правого берега Днепра. (svoboda.org)