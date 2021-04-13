Россия решила построить собственную орбитальную станцию

Российские власти решили, что страна построит собственную орбитальную станцию, которая станет альтернативой для Международно-космической станции. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на осведомленный источник.

«Проект по созданию альтернативы для МКС был одобрен в понедельник президентом страны на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли, которое Владимир Путин проводил из Энгельса», — пишет издание.

Отмечается, что строительство станции РОСС будет начато в ближайшее время. Это будет сделано, чтобы не было большого временной разницы между консервацией российского блока на МКС и созданием новой рабочей площадки.

Источник подчеркнул, что датой консервации российского сегмента на МКС, вероятно, станет 2025 год. Решение властей объясняется изношенностью ряда модулей российского сегмента.