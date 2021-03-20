Россия разместила войска в Зангезуре

Российские военные размещены в аэропорту города Сисиан Сюникской области Армении (Зангезур), заявил в субботу мэр города Артур Саркисян.

«Сейчас там (в аэропорту Сисиана — ред.) размещены россияне. Послужит ли он в дальнейшем в качестве базы или нет — не знаю. Но в данный момент там размещены российские войска, не буду говорить о количестве», — сказал он.

О ведущихся обсуждениях о расширении 102-й российской базы и размещении некоторых ее подразделений на восточных границах Армении заявлял ранее в интервью РИА Новости министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.