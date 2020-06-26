Россия рапортовала о победе над крайней нищетой

Россия выполнила цель по ликвидации крайней нищеты, указано в российском обзоре для ООН.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.

«По основным параметрам в России достигнута цель по ликвидации крайней нищеты», – указано в обзоре.

При этом российская политика в данной сфере предусматривает снижение национального уровня бедности «как минимум в два раза» к 2024 году, отмечается в документе. По мнению авторов обзора, достичь этого удастся в помощью реализации национальных проектов и развития механизмов поддержки населения.

| 2020-06-26T23:37:23+04:00 27 июня 2020, 01:23|12345 (Пока оценок нет)
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