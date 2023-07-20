Российские военные будут считать военными целями все суда, следующие в порты Украины, а страны, под чьим флагом они идут, — участниками войны на стороне Киева, заявило в среду Минобороны РФ.

Решение вступает в силу с 00:00 мск (01:00 по бакинскому) 20 июля и было принято «в связи с прекращением функционирования „черноморской инициативы“ и сворачиванием морского гуманитарного коридора», говорится в заявлении ведомства.

«Все суда в акватории Черного моря, следующие в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. <…> Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима», — предупреждает Минобороны.

Россия объявила 17 июля о выходе из «зерновой сделки», в рамках которой на мировые рынки было экспортировано 33 млн тонн продовольствия. МИД РФ предупредил, что отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море, а Кремль от лица пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пригрозил «военными рисками» в случае вывоза зерна без согласия Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ дал распоряжение МИДу предложить ООН и Турции возобновить работу «зернового коридора» без участия Москвы. Однако вопрос гарантий безопасности для судов-зерновозов пока остался нерешенным. Турция, один из гарантов сделки с Россией, не желает подключать свой флот к эскорту судов, вывозящих зерно, и считает такой шаг рискованным, сообщил Bloomberg знакомый с ситуацией источник. США также отказались осуществлять военное сопровождение кораблей, выходящих из украинских портов. (moscowtimes.ru)