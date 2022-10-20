Если ООН отправит в Украину экспертов для изучения дронов-камикадзе, которыми Россия атакует гражданскую инфраструктуру, Москва пересмотрит сотрудничество с Организацией, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы надеемся, что секретариат и сам генеральный секретарь не нарушат снова решения Совета Безопасности ООН, не выйдут за пределы своего технического мандата и воздержатся от участия в каких-либо незаконных расследованиях. Иначе нам придется провести переоценку нашего сотрудничества с ними, что не отвечает ничьим интересам. Мы этого не хотим, но другого выбора не будет», – сказал Полянский.

В частности, он пригрозил выйти из зерновой сделки, которая была заключена под эгидой ООН для вывоза сельхозпродукции из украинских портов. Срок действия подписанных в июле в Стамбуле договоренностей истекает 19 ноября.

По словам Полянского, Россия не использует для атак по Украине дроны иностранного производства. Обвинения Запада в том, что Иран поставляет России беспилотники, является частью кампании дезинформации, заявил Полянский. Он назвал это «надуманным предлогом для оказания давления на Россию и Иран».

Украина и страны Запада утверждают, что Россия получает от Ирана дроны-камикадзе Shahed-136. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш объявил о планах отправить в Украину группу специалистов, чтобы установить принадлежность дронов, которыми Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре страны. (moscowtimes.ru)