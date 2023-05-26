Редакция американского издания Wall Street Journal должна пересмотреть подход к своей работе, если не хочет столкнуться с «последствиями», которые затронут арестованного журналиста Эвана Гершковича, заявил «РИА Новости» «источник в Москве».

«Если Wall Street Journal продолжит заниматься деятельностью, не связанной с журналистикой, публикуя дезинформацию в отношении России, это будет означать, что редакцию вообще не интересует судьба Гершковича», — сказал собеседник госагентства.

Журналист WSJ Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 29 марта. Он интересовался деятельностью ЧВК «Вагнер» и собирался писать статью о вербовке местных жителей в наемническую компанию, а также об отношении горожан к войне в Украине.

ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже, утверждая, что он «занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая. При этом адвоката Даниила Бермана, у которого была договоренность о защите Гершковича, на заседание не пустили, и встретиться со своими защитниками журналист смог лишь спустя неделю после ареста.

Глава Совета нацбезопасности США Джон Кирби говорил, что Вашингтон прилагает все усилия для освобождения Гершковича, однако указывал на отсутствие консульского доступа к задержанному. МИД России изначально отрицал, что препятствует общению журналиста с дипломатами, а затем заявил, что недопуск стал ответом на невыдачу виз российским пропагандистам, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в поездке на Совет безопасности ООН.

Делом Гершковича занимается военная контрразведка ФСБ, сообщили Moscow Times два источника, знакомых с ситуацией. По словам одного из них, в будущем журналист может стать участником обмена на кого-то из осужденных россиян за рубежом.

Гершкович стал первым иностранным корреспондентом, которого арестовали в России с 1986 года. Его задержание санкционировал лично президент Владимир Путин, утверждали источники Bloomberg. Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы. (moscowtimes.ru)