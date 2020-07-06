Россия перебрасывает из Сирии в Ливию наемников

За участие в боях на стороне Халифы Хафтара сирийцам обещали выплачивать по 1000-1500 долларов в месяц.

В числе последних Россия перебросила на восток Ливии 300 сирийских наемников, в числе которые бывшие террористы ДЕАШ, сообщает Агентство Анадолу.

Большинство сирийцев, согласившихся на участие в боях против правительственных сил Ливии, бойцы ополчения «Шеббиха», дислоцированные в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Кроме того, в Ливию согласилось поехать немало боевиков из подконтрольных КСИР вооруженных группировок «Фатимиййун», «Зейнебийун» и «Аль-Кудс». В числе них немало выходцев из Ирана и Ирака, но большинство сирийцы.

Перед отправкой в Ливию наемники проходят боевую подготовку на российской военной базе в провинции Латакия.

Источники в Сирии сообщают, что в рядах наемников, переброшенных в Ливию, по меньшей мере 8 «раскаявшихся» террористов ДЕАШ, которые 2,5 года орудовали в рядах террористов и впоследствии примкнули к группировке «Аль-Кудс».

Россия до сегодняшнего дня перебросила в Ливию уже около 2 тысяч боевиков из различных районов Сирии.

В рядах Хафтара воюет также большое количество наемников из самой России, а также Чада и суданской группировки «Джанджавид».