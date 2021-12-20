Россия с 17 ноября 2021 года приостановила ввоз перца и гранатов из Турции, а с 10 декабря — ввоз турецкого винограда, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что с 27 октября по 7 декабря выявлено шесть видов пищевой сельхозпродукции 33 производителей из Турции и Ирана, в том числе лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов, которые содержали остаточные количества 12 пестицидов, 10 из которых не разрешены для применения в России.

Подчеркивается, что в результате не допущено к ввозу на территорию страны около 60 тысяч тонн турецкого винограда и более 10 тысяч тонн гранатов.