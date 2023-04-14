Российские военачальники в первые месяцы после вторжения зачастую использовали бригады спецназа в качестве простых пехотинцев. В результате элитные части, на подготовку которых уходит не менее четырех лет, оказались выпотрошены, пишет The Washington Post (WaPo) со ссылкой на оценки американских военных и экспертов, а также спутниковые снимки, оказавшиеся среди документов из утечки Пентагона.

Это лишило российскую армию возможности совершать специальные операции, для которых такие подразделения предназначены. На то, чтобы фактически заново создать боеспособные части, России может понадобиться около десятилетия, свидетельствуют документы Пентагона. В них говорится: «Из пяти российских отдельных бригад специального назначения, вернувшихся с боевых операций в Украине в конце лета 2022 г., все кроме одной понесли значительные потери».

Об масштабах таких потерь свидетельствуют, в частности, спутниковые снимки, сделанные в ноябре 2021 и ноябре 2022 гг. На первом полигон 22-й отдельной бригады спецназа в Ростовской области буквально забит военной техникой. На втором, сделанном через несколько месяцев после возвращения из Украины, ее значительно меньше; по оценке американских военных, число армейских бронеавтомобилей-вседорожников «Тигр», которыми пользуются бойцы спецназа, сократилось более чем вдвое.

В общей сложности российские войска потеряли 151 «Тигр» – по крайней мере по такому количеству машин есть документальные подтверждения у экспертов Oryx. (moscowtimes.ru)