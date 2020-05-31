Россия опустилась с первого на пятое место среди поставщиков газа в Турцию

Россия опустилась с первого на пятое место по поставкам газа в Турцию, свидетельствуют данные турецкого энергетического регулятора EPDK.

В марте текущего года доля России по поставкам газа на турецкий рынок составила 9,9% против 33% в марте прошлого года, следует из материалов регулятора.

При этом в текущем году доля трубопроводных поставок из Азербайджана на турецком рынке составляет 23,5%, доля поставок из Ирана – 14,2%. Кроме того, по поставкам сжиженного природного газа в Турцию Россию обошли Катар (20%) и Алжир (13,7%). (Газета.Ру)