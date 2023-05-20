После полуночи в Киеве, Киевской и Черниговской областях была объявленная воздушная тревога.

Во время массированной атаки РФ в ночь на 20 мая 2023 года силы ПВО уничтожили в украинском небе 20 ударных дронов «Shahed-136/131», 18 из которых оккупанты направили на Киевскую область с северного направления.

Как сообщают Воздушные силы, все выпущенные Россией БПЛА уничтожены.

Также в конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования «Восток» уничтожены два ударных дрона типа «Shahed», а на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования «Юг» уничтожен разведывательный БпЛА «Мерлин-ВР». (УНИАН)